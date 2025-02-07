Tayvan'da Çin'e Ait Balonlar Tespit Edildi

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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da, kasımdan bu yana ilk defa Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının görüldüğü bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bugün sabah saatlerine dek Ada çevresinde 6 adet balonun tespit edildiği bildirildi.

Balonlardan 3'ünü Ada'nın kuzey ucundaki Keelung şehrinin kuzeybatısında, diğer 3'ü ise batı kıyısındaki Tayçung şehrinin kuzeybatısında 17 bin ila 20 bin fitte tespit edildiği belirtildi.

Tayvan semalarında kasım ayından bu yana ilk kez Çin'e ait bir yüksek irtifa balonu tespit edildi.

En son 25 Kasım 2024'te Ada çevresinde Çin'e ait yüksek irtifa balonu görülmüştü.

Balon uçuşları seçimler öncesinde artmıştı

Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının Ada çevresindeki uçuşları, özellikle Tayvan'da 13 Ocak 2024'te yapılan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesinde yoğunlaşmıştı.

Savunma Bakanlığının paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten seçim gecesine dek Ada çevresinde tespit edilen yüksek irtifa balonlarının sayısı 38'e ulaşmıştı. Yılbaşından seçimlere dek her gün en az bir Çin balonunun uçuşu rapor edilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.