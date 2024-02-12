Tayvan\'da Çin\'e ait yüksek irtifa balonları tespit edildi

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da, geleneksel takvime göre Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı hafta sonunda Çin'e ait yüksek irtifa balonları tespit edildi.
Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 9 ve 10 Şubat'ta 8'er balon Ada üzerinde ve çevresinde uçtu.
Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçen balonlardan 13'ü Ada üzerinden, 3'ü ise Ada kuzeyinden geçti.
Savunma Bakanlığının paylaşımlarında ilk kez anıldığı 8 Aralık 2023'ten bu yana Ada çevresinde tespit edilen yüksek irtifa balonlarının sayısı 83'e ulaştı.
Balon uçuşlarının, Çin ve Tayvan'da "Bahar Bayramı" olarak kutlanan Ay Yeni Yılı'nda günlük olarak en yüksek sayıya ulaşması dikkati çekti.
Çin'e ait balonların, özellikle Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesinde yoğunlaştığı gözlenmişti.
Tayvanlı analistler, Çin'in Ada çevresinde savaş uçakları ve gemilerin faaliyetlerinin ardından balon uçuşlarını da rutin hale getirerek, taraflar arasındaki zımni hava sahası ve deniz hattı ayrımlarını geçersiz kılmaya çalıştığı yorumunu yapıyor.
Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.
Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.
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