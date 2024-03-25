Tayvan'da Filistin ve Gazze'ye destek için temsili ölüm eylemi düzenlendi.
Newbloommag sitesinin haberine göre, Taipei'de toplanan yaklaşık 100 kişi, protesto kapsamındaki konuşmaların ardından Gazze'de hayatını kaybedenlere dikkati çekmek için yerde yatarak temsili ölüm eylemi yaptı.
Eylem sırasında, Gazze'de sürekli duyulan insansız hava araçlarının sesine atıfta bulunan argo bir terim olan "Zanana" ve füze saldırılarının sesleri çalındı.
Katılımcılar, temsili ölüm eyleminin Filistinlilerin yaşadıklarıyla kıyaslandığında çok küçük olduğunu vurguladı.
Gazze'den gelen Filistinli akademisyen Hazem Almassry, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in eylemlerinin, toprağın asıl sakinlerini yerinden etmeye nasıl hizmet ettiğini ve etnik temizlik çabaları nedeniyle kendi aile üyeleri de dahil olmak üzere Filistinlilerin nasıl öldüğünü anlattı.
Tayvan İnsan Hakları Derneği'nden Shih Yi-hsiang ise Tayvan'ın sahip olduğu demokratik değerler temelinde Filistin'e destek çağrısında bulundu.
Gösteride ayrıca "Filistin için Gözyaşları" boyama etkinliği gerçekleştirilerek pankart üzerine kırmızı gözyaşları çizildi.
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