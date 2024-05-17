Tayvan'da reform tartışmaları sebebiyle Yasama Meclisi üyeleri kavga etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tayvan'da reform tartışmaları sebebiyle Yasama Meclisi üyeleri kavga etti

Tayvan\'da reform tartışmaları sebebiyle Yasama Meclisi üyeleri kavga etti

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da reform tartışmaları sebebiyle Yasama Meclisi üyeleri, kürsü önceliği için kavga etti. Muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintag/KMT) ile Tayvan Halk Partisi (TPP) üyeleri, Meclisin hükümet üzerindeki yetkilerini arttıran ve yalan beyanda bulunan üyelerin cezalandırılmasını öngören reform tasarısını teslim etmek üzere 15 Mayıs'tan beri Meclis binası önünde nöbet tutuyor.

17.05.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da reform tartışmaları sebebiyle Yasama Meclisi üyeleri, kürsü önceliği için kavga etti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, ocaktaki başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'ta göreve başlamasına günler kala Yasama Meclisindeki reform tartışmaları kavgaya dönüştü.

Muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintag/KMT) ile Tayvan Halk Partisi (TPP) üyeleri, Meclisin hükümet üzerindeki yetkilerini arttıran ve yalan beyanda bulunan üyelerin cezalandırılmasını öngören reform tasarısını teslim etmek üzere 15 Mayıs'tan beri Meclis binası önünde nöbet tutuyor.

Sabah Yasama Meclisinin kapısının açılmasına 15 dakika kala kürsüye çıkma ve yasama teklifini sunma önceliği için tartışan tarafların arasında arbede çıktı.

Muhalefettekiler, kürsü önceliği için kapının açılmasıyla iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) üyelerinden hızlı davranarak kürsüye geçti.

Meclis üyeleri arasındaki arbedeye rağmen oturum 08.30'da olağan akışında başladı, 10.30'da ele alınan maddenin doğrudan oylanmasına geçilmesi üzerine taraflar kavga etti. Oylama sırasında kürsüye ulaşmaya çalışan taraflar, birbirlerini itip çekti.

Meclis başkanı, 10.38'de oylamanın sonlandırıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

Hükümet, Tayvan, Kavga, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan'da reform tartışmaları sebebiyle Yasama Meclisi üyeleri kavga etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:54. #1.13#
SON DAKİKA: Tayvan'da reform tartışmaları sebebiyle Yasama Meclisi üyeleri kavga etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement