Tayvan'daki depremde ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika
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Tayvan'daki depremde ölü sayısı 13'e yükseldi

Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. Arama kurtarma ekipleri, Taroko Ulusal Parkı'nda bir kişinin daha cesedine ulaştı. Deprem sonucunda 1145 kişi yaralanırken, 442 kişi mahsur durumda bulunuyor. Depremin neden olduğu heyelanlar yolları ve geçitleri kapatmış durumda. Deprem ve artçıları toplamda 24 toprak kaymasına ve 35 kara yolu, köprü ve tünel hasarına neden oldu. Hualien ve çevresinde 125 binada hasar meydana geldi.

06.04.2024 19:23
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Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

Depremin ardından oluşturulan Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, arama ve kurtarma ekipleri, Hualien'in kuzeyindeki Taroko Ulusal Parkı'nda bir kişinin daha cesedine ulaştı. Ölen kişinin, 21 yaşında soyadı Hu olan bir kadın olduğu üzerinde bulunan kimlikten teşhis edildi.

Böylece can kaybı sayısı 13'e çıkarken kayıp olduğu bildirilen 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Depremin ve artçı sarsıntıların neden olduğu heyelanların yolları ve geçitleri kapatması nedeniyle 442 kişi mahsur durumda bulunuyor.

Mahsur kalanların büyük bölümü, bölgedeki kara yolunun iki yönlü kapanması nedeniyle ulaşımın kesildiği Taroko Ulusal Parkı çevresindeki otellerde ve barınaklarda bekliyor.

Depremde 1145 kişi yaralandı

Resmi rakamlara göre, depremde şu ana kadar 1145 kişi de yaralandı.

Deprem ve artçıları, 24 toprak kaymasına neden olurken 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve çevresinde 125 binada hasar meydana geldi.

Depremin ardından geçen üç günde 23'ü 5'ten büyük, 603 artçı sarsıntı kaydedildi.

Tayvan'daki deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayvan'daki depremde ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

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