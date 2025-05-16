Tayvan'da Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda yolcu taşıyan servis otobüsünün duvara çarpması sonucu 32 kişinin yaralandığı bildirildi.
Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, havalimanında taşıma hizmetleri veren Kuo-kuang Motor Transport şirketine bağlı servis otobüsü gece saatlerinde kaza yaptı.
Havalimanı'nın 1. Terminali yakınında duvara çarpan otobüsteki 22'si yabancı 32 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.
11 Güney Koreli, 4 Japon, 4 Myanmarlı, 2 Fransız, 1 Malezyalı ve 9 Tayvanlı yolcu ile şoförün hastanede tedavi edildiği kaydedildi.
İlk incelemelerde araçta bir kusur tespit edilemezken, kazanın fren arızası veya dönüş hatasından kaynaklanmış olabileceği aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Tayvan Havalimanında Otobüs Kazası: 32 Yaralı - Son Dakika
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