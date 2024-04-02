Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, Çin'e ziyaret gerçekleştirdi

Tayvan'a 2008-2016 döneminde liderlik yapan Ma Ying-jeou'nun, bir yıl aradan sonra yeniden Çin ana karasına ziyaret gerçekleştirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ma, yanında 20 Tayvanlı üniversite öğrencisinin yer aldığı heyetle dün Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Şıncın şehrine ulaştı. Ma ve beraberindekileri, havaalanında Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi yetkilileri karşıladı.
Ziyaretin bir "barış yolculuğu" olduğu mesajını veren Ma, "Tayvan Boğazı'nda giderek yükselen gerilim karşısında Tayvan halkının barışseverliğini, iki yaka arasında ilişkileri geliştirme ve savaştan kaçınma dileklerini iletmeyi umuyoruz." dedi.
Eski liderin vakfı tarafından organize edilen ziyaret, resmi nitelik taşımasa da Pekin yönetiminin "ayrılıkçı" olarak gördüğü, Tayvan'ın yeni seçilen lideri Lai Ching-te'nin mayısta göreve başlaması öncesine denk geldiğinden mesajları bakımından merak uyandırıyor.
Ma, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşebilir
Ma ve beraberindekiler, 11 Nisan'a kadar sürecek ziyarette, Guangdong'da Sun Yat-Sen Üniversitesi ve başkent Pekin'de Pekin Üniversitesinden öğrencilerle buluşacak.
Heyet, "Mezar Süpürme Günü" olarak bilinen Çingming Bayramı'nın kutlandığı 4 Nisan'da Çinlilerin mitolojik atası kabul edilen Sarı İmparator'un Şaanşi eyaletindeki anıt mezarını ziyaret edecek.
Ma'nın gelecek hafta Pekin'deki temaları sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceği iddia ediliyor. Görüşme henüz iki tarafça da doğrulanmadı.
Ma'nın iktidarı, yakınlaşma dönemi olmuştu
2008-2016 döneminde Tayvan'ın lideri olan Ma'nın iktidar olduğu dönem, Çin-Tayvan ilişkilerinde yakınlaşmanın hakim olduğu dönem olmuşu.
Ma, Şi Cinping ile 2015'te Singapur'da görüşerek, iç savaşın ardından Pekin ve Taipei arasında lider düzeyindeki ilk buluşmayı gerçekleştirmişti.
Eski Tayvan lideri, geçen yıl 27 Mart-7 Nisan'da bir grup Tayvanlı öğrenciyle Çin'e benzeri bir ziyaret yapmıştı. Bu, eski bir Tayvan liderinin Çin anakarasına yaptığı ilk ziyaret olmuştu.
Milliyetçi Parti'nin (Koumintag) eski Genel Başkanı Ma, 2016 seçimlerinin ardından iktidarı Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) lideri Tsai Ing-wen'e devretmişti.
Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.
Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, Çin'e ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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