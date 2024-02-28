Tayvan, kendi ürettiği \'Narwhal\' denizaltının testini tamamladı

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Tayvan, kendi ürettiği "Narwhal" (deniz gergedanı) adı verilen "savunma tipi" denizaltının sudaki testini ilk kez yaptığını duyurdu.

Tayvan Uluslararası Gemi İnşa Şirketi, "Narwhal"ın liman kabul testinin son aşamasına geçildiğini açıkladı.

Şirket yetkilileri, 7 saatten fazla süren yüzdürme testinin Kaohsiung kentindeki limanda yapıldığını belirtti.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, geçen yıl Narwhal'ın resmi tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, yerli üretim denizaltının, "donanmanın asimetrik harp kabiliyeti açısından kritik önemde" olduğunu vurgulayarak, bunun Tayvan'ın "savunma özerkliğine" katkı sağlayacağını belirtmişti.

Öte yandan, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, Tayvan'ın söz konusu girişimini eleştirerek, "Tayvan otoriteleri, ne kadar silah yaparsa veya satın alırsa alsın ulusal bütünleşmenin genel eğilimini, Çin ordusunun ulusal bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü savunma iradesini ve kabiliyetini durduramayacak." demişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de "Tayvan'ın bağımsızlığı fikrine inatla bağlı olanlar, Tayvan halkının zor kazandığı parayı silahlar almak ve Tayvan Boğazı'nda cepheleşme yaratmak için harcıyor. Tayvan, Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Tayvan Boğazı'nın iki yakası er geç yeniden birleşecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.