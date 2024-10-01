Tayvan Krathon Tayfunu'na Hazırlandı - Son Dakika
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Tayvan Krathon Tayfunu'na Hazırlandı

Tayvan, Krathon Tayfunu nedeniyle acil durum hazırlıkları yaparken, 40 bin asker görevlendirildi.

01.10.2024 18:18
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Tayvan, yaklaşan Krathon Tayfunu nedeniyle acil durum hazırlıkları yapıyor.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresinden (CWA) yapılan açıklamaya göre, saatteki hızı 198 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan süper tayfunun, yarın öğle saatlerinde Tayvan'ın güney sahillerini vurması bekleniyor.

Yaklaşan şiddetli tayfun nedeniyle yarınki tüm iç hat uçuşları iptal edilirken dış hat seferleri de ertelendi.

Ada'nın güney sahillerinde heyelan tehlikesi nedeniyle dağlık bölgelerde yaşayanlar tahliye edilirken, afet kurtarma ve yardım çalışmaları için 40 bin asker görevlendirildi.

Kaohsiung şehri yoğun etkilenecek

Krathon Tayfunu'ndan en fazla etkilenmesi beklenen Ada'nın güneybatısındaki 2,7 milyon nüfuslu Kaohsiung şehrinde okullar tatil edilirken iş yerleri kapatıldı.

Kaohsiung Belediye Başkanı Chen Chi-mai, şehir sakinlerden sahillerden, dağlık bölgelerden ve nehir kenarlarından uzak durmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Chen, Krathon'un 1977'de 37 kişinin hayatını kaybettiği ve şehirde büyük yıkıma yol açan Thelma Tayfunu kadar etkili olmasının beklenmediğini ifade etti.

CWA uzmanı Li Meng-hsiang da tayfunun Tayvan'a yaklaştıkça güç kaybedeceğini, rüzgar hızının saatte 150 kilometre hıza ulaşacağını ve dağlık bölgelere 80 santimetreye kadar yağış bırakacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Tayfunun Ada'nın güneybatısında şiddetli rüzgar ve yağış getirmesinin ardından kuzeye ilerleyeceği, orta ve kuzey kesimleri etkileyeceği öngörülüyor.

Karaya oturan yakıt tankerinin mürettebatı kurtarıldı

Öte yandan Tayvan'ın güneydoğusunda Orkid Adası (Lanyu) açığında karaya oturan demir cevheri ve akaryakıt yüklü gemi "Blue Lagoon"un mürettebatının kurtarıldığı bildirildi.

7 Ukraynalı, 9 Mısırlı ve 3 Rus gemiciden oluşan mürettebatın, Tayvan Ulusal Acil Durum Hava Müdahale Birliği tarafından helikopterlerle gemiden çıkarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayvan Krathon Tayfunu'na Hazırlandı - Son Dakika

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