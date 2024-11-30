Tayvan Lideri Lai, Pasifik Ziyareti İçin Hawaii'de

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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Lai Ching-te, Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları ve Tuvalu ve Palau'ya yapacağı ziyaret öncesi geçiş için kullanacağı ABD'nin Hawaii eyaletine vardı.

Tayvan'ın lideri Lai, Pasifik ada ülkelerine yapacağı ziyaret öncesinde, Hawaii'ye geldi.

Geçiş olarak kullanacağı Hawaii'de iki gün konaklaması beklenen Lai'nin burada ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabine adaylarıyla görüşüp görüşmeyeceği bilinmiyor.

Lai'nin Pasifik ziyareti

Tayvan Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Lai'nin, Marshall Adaları ve Tuvalu'yu ziyareti öncesinde Hawaii'ye giderek iki gece kalacağı bildirilmişti. Sonrasında Palau'yu ziyaret edecek olan Lai'nin, bu ziyareti öncesinde de geçiş için Guam Adası'nı kullanacağı kaydedilmişti.

Bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ziyarete ilişkin, ABD'ye "tek Çin" ilkesine ve Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe taahhüdüne uyma, Tayvan ile resmi temaslara son verme çağrısında bulunmuştu.

Tayvan'da ocakta yapılan seçimlerde başkan seçilen Lai, mayısta yemin ederek görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Pasifik ada ülkelerine yapıyor. Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren az sayıdaki ülke arasında yer alıyor.