Tayyibe'de Hristiyan Aile Evi Boşalttı - Son Dakika
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Tayyibe'de Hristiyan Aile Evi Boşalttı

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Filistinli Naim ailesi, İsrailli saldırılar nedeniyle sadece bir hafta evlerinde kalabildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sebebiyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimlerinde yer alan Tayyibe beldesinde Filistinli Hristiyan bir aile, sadece bir hafta yaşadıkları evlerini boşaltmaya mecbur kaldı.

El-Beyder İnsan Hakları Örgütünden yapılan açıklamada konuyla ilgili bilgi verildi.

Fanatik İsraillilerin saldırı ve tehditleri sebebiyle Filistinli Beşir Naim ve ailesinin, Ramallah'ın Tayyibe beldesindeki evini tahliye etmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, Naim'in belediyeden gerekli tüm yasal izinleri aldıktan sonra 7 yıl boyunca evin inşası ve eşyaları için 1 milyondan fazla şekel (yaklaşık 300 bin dolar) harcadığı ifade edildi.

Ev için, "Filistinlileri ve mülklerini hedef alan" zorlu yasal prosedürlerin tamamlandığı vurgulanan açıklamada, Naim ailesinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı ve tehditlerine maruz kalarak evinde sadece bir hafta yaşayabildiği kaydedildi.

Batı Şeria'nın doğusundaki tepelerde kurulu olan Tayyibe beldesi, ağırlıklı olarak Hristiyan Filistinlilerden oluşuyor ve son aylarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedefinde yer alıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin can ve mallarına yönelik saldırıları, Ekim 2023'ten bu yana yoğunlaşarak devam ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayyibe'de Hristiyan Aile Evi Boşalttı - Son Dakika

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