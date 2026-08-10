Tayyibe Kapalı Askeri Bölge İlan Edildi - Son Dakika
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Tayyibe Kapalı Askeri Bölge İlan Edildi

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İsrail ordusu, Hristiyan nüfuslu Tayyibe'yi kapalı askeri bölge ilan ederek gazetecilerin girişini yasakladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da tamamen Hristiyan nüfusa sahip son belde Tayyibe'yi "kapalı askeri bölge" ilan ederek beldeye İsraillilerin, yabancı uyrukluların ve gazetecilerin girişlerini yasakladı.

Filistinli Hristiyan ve insan hakları savunucusu Ihab Hassan, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kararın uluslararası aktivistler, insan hakları gözlemcileri ve gazetecilerin beldeye girerek Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını belgelemelerini engelleyeceğini belirtti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da tamamen Hristiyan nüfusa sahip son belde Tayyibe'yi "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini kaydeden Hassan, ordunun Filistin topraklarını gasbeden İsrailli saldırganları gözaltına almak yerine, bu saldırıları belgeleyen gazeteci ve aktivistlerin beldeye girişini yasakladığını ifade etti.

Söz konusu uygulamayı Tayyibe'ye yönelik "etnik temizliğe" doğru atılmış yeni bir adım şeklinde nitelendiren Hassan, bu gelişmenin "son derece endişe verici" olduğunu kaydetti.

İsrail hükümeti ve ordusunun uygulamayı "tanıkların, gazetecilerin ve dünyanın haberi olmadan" gerçekleştirmek istediğini ifade eden Hassan, yasağın devam etmesi halinde Filistin beldesinin varlığının ciddi risk altında kalacağını belirtti.

Hassan ayrıca, beldedeki saldırıların belgelenmesinin de bu uygulamayla engelleneceğine dikkati çekti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler sık sık Tayyibe'de Filistinlilerin yaşadığı bölgelere yönelik baskın ve saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayyibe Kapalı Askeri Bölge İlan Edildi - Son Dakika

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