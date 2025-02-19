Tazmanya\'da 157 yalancı katil balina kıyıya vurdu

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Avustralya'nın Tazmanya sahilinden korkutan görüntüler geldi. Avustralya'lı yetkililer, çok sayıda yalancı katil balinanın karaya vurduğu ve kurtarma ekiplerinin hala hayatta olanları kurtarmak için çalıştığını bildirdi.

157 YALANCI KATİL BALİNA KARAYA VURDU

Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı, çarşamba sabahı eyaletin uzak kuzeybatısında 157 yalancı katil balinanın karaya vurduğunu açıkladı. Yetkililerin ilk incelemelerine göre balinalardan 90'ının hala hayatta olduğunun tespit edilmesi üzerine eyaletin Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri ve Deniz Koruma Programı görevlileri ve yaban hayatı veterinerleri sahile ulaşarak müdahale planı üzerinde çalışmaya başladı. Yapılan açıklamada ayrıca, hayatta kalanların yüzdürme girişimlerinin başarısız olması nedeniyle ötanazi uygulanacağı kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Tazmanya'da daha önce de balinalar birçok kez kitlesel olarak karaya vurdu. Eylül 2020'de 450'den fazla pilot balina, mevcut olayın meydana geldiği yerin yaklaşık 140 kilometre güneyindeki Macquarie Limanı'ndaki kum tepeleri ve plajlarda karaya vurarak mahsur kalmıştı. İki yıl sonra ise 230 pilot balina daha aynı yerde karaya vurdu.

Yalancı katil balinalar, görünüş olarak katil balinalara benzeyen, nesli tükenmekte olan bir okyanus yunusu türü olarak biliniyor. Boyları 6,1 metreye kadar uzayabiliyor ve ağırlıkları 500 kg ile 3 ton arasında değişebiliyor.

Kaynak: Xinhua, DHA