Tazminat Kavgasında Patron Vuruldu

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BURSA'da İsmail S., otobüs terminalinde eski patronu Hüseyin Bilgin'i tazminatını ödemediği için vurduğunu söyledi. İsmail S.'nin, bacaklarından yaralanan patronunun başında beklediği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İsmail S., tazminatını ödemediği gerekçesiyle arasında husumet bulunan eski patronu Hüseyin Bilgin'in şehir dışına çıkacağını öğrendi. İsmail S., takip ettiği Hüseyin Bilgin'i terminale geldiği sırada, yanındaki pompalı tüfekle 3 el ateş ederek bacaklarından vurdu. İsmail S.'nin, yaralanan patronunun başında beklediği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Bilgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Gözaltına alınan İsmail S.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Ondan alacak tazminatım vardı, vermedi. Ben de onu takip ederek vurdum" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,