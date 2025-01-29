TBB Başkanı Sağkan, Serhan Asker'in İfadesini İzledi - Son Dakika
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TBB Başkanı Sağkan, Serhan Asker'in İfadesini İzledi

TBB Başkanı Erinç Sağkan, gözaltındaki Serhan Asker'in ifadesini takip etti ve hukuksuzluk iddia etti.

29.01.2025 01:01
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(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturma sürecini takip etti. Serhan Asker'in ifade alım işlemine de katılan Sağkan, Asker'in yarın saat 10.00 itibariyle Ankara Adliyesi'nde olacağını, SEGBİS aracılığıyla ifade vereceğini söyledi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü ve programcısı Serhan Asker'in Ankara Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesine katıldı. Sağkan, Serhan Asker'in yarın 10 itibariyle Ankara Adliyesi'nde olacağını, SEGBİS aracılığıyla ifade vereceğini ifade etti.

Halk TV canlı yayınına katılarak sürece ilişkin bilgi veren Sağkan, "Çağrıldığı zaman ifadeye gelebileceğinin altını çizdik. İsnat edilen fiiller TCK'nın 277 bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs ve yine TCK 133'e 3- kişiler arasındaki konuşmaların kayda alınması ve ifşası anlamına gelen iki suç tipi vardı. Her iki suç tipinin de maddi unsurlarının oluşmadığını bu ifade sürecinde ortaya koyduk" dedi.

Yapılanın gazetecilik faaliyeti olduğunu vurgulayan Sağkan, "Bilirkişi konuştuğu kişinin bir gazeteci olduğunu biliyor, haliyle ortada aleni bir durum sözkonusu. İki kişi arasında kalması gereken bir unsurda bahsedemeyiz. Kaldı ki kişinin istediği zaman bu telefon konuşmasını sonlandırma hakkı var. Kimse kimseden zorla beyan almıyor. Aynı zamanda anılan ismin ertesi gün bir gazeteye verdiği beyanat var, bu iddialarla ilgili olarak. Bu unsurların altını çizdik. Yarın hukukun işlediğini hep beraber göreceğiz. Ama bakarsanız gözaltı işlemi, yarın ifade verme işlemi baştan sona hukuksuzluk içeren uygulamadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBB Başkanı Sağkan, Serhan Asker'in İfadesini İzledi - Son Dakika

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