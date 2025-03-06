TBB, Belediyelere 249 Hizmet Aracı Hibe Etti - Son Dakika
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TBB, Belediyelere 249 Hizmet Aracı Hibe Etti

Türkiye Belediyeler Birliği, 9 büyükşehir, 29 il, 118 büyükşehir ilçe, 64 ilçe ve 29 beldeye toplam 249 hizmet aracı hibe etti. Depremzede belediyelere ilk olarak 89 hizmet aracı teslim edildi.

06.03.2025 16:36  Güncelleme: 16:37
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(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyelerin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 9 büyükşehir, 29 il, 118 büyükşehir ilçe, 64 ilçe ve 29 beldeye toplam 249 araç hibe etti.

Destek kapsamında, TBB tarafından ilk etapta 89 hizmet aracı depremzede belediyelere teslim edildi. Devlet Malzeme Ofisi ile alım işlemleri tamamlanmak üzere olan çeşitli araçlarla birlikte, 9 büyükşehir, 29 il, 118 büyükşehir ilçe, 64 ilçe ve 29 belde belediyesine TBB tarafından toplam 249 hizmet aracı desteği sağlanmış olacak.

Hibeler arasında; ambulans, arazöz, cenaze aracı, cenaze yıkama aracı, çöp kamyonu, damperli kamyon, iftaiye aracı, kepçe, otobüs, pikap, araç, vidanjör ve yol süpürme araçları bulunuyor. Bu hibelerle birlikte belediyelerin daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunmalarına katkı verilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

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