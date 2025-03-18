TBB'den İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Hakkında Sert Açıklama - Son Dakika
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TBB'den İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Hakkında Sert Açıklama

Türkiye Barolar Birliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek bunun hukuki güvenlik ilkesinin ihlali olduğunu ve hukukun temel değerlerinin tehdit altında olduğunu vurguladı.

18.03.2025 23:55  Güncelleme: 00:59
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(ANKARA)-Türkiye Barolar Birliği tarafından İBB Bakanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin," Otuz beş yıl önceki bir idari işlemin, yetki ve usulde paralellik ilkesine uyulmaksızın yokluk iddiasıyla ortadan kaldırılması, modern hukukun temelini oluşturan hayat, hürriyet ve mülkiyet haklarının güvende olmadığının en açık göstergesidir. Anayasal, siyasal ve sosyal düzenimiz bakımından, hukuk güvencesinin ortadan kaldırılmasından daha ağır bir ihlal düşünülemez." açıklaması yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafında yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterildi. TBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yirmi sekiz kişinin lisans diplomasının geri alınmasına ve iptaline ilişkin üniversite yönetim kurulu kararı, evrensel ve anayasal bir ilke olan hukuki güvenlik ilkesinin ihlalidir. Bu durum, hukuk devleti niteliğine güvenen tüm yurttaşların temel hak ve özgürlüklerine yönelik açık bir tehdittir. Hukuki güvenlik, hukuki statülerde güven, istikrar ve süreklilik anlamına gelir; hukukun uygulanmasındaki belirsizlik veya beklenmedik değişim risklerini ortadan kaldırmaya yönelik güvencedir. Hukuki güvenlik ilkesi, hukuk devletinin temelidir.

Otuz beş yıl önceki bir idari işlemin, yetki ve usulde paralellik ilkesine uyulmaksızın yokluk iddiasıyla ortadan kaldırılması, modern hukukun temelini oluşturan hayat, hürriyet ve mülkiyet haklarının güvende olmadığının en açık göstergesidir. Anayasal, siyasal ve sosyal düzenimiz bakımından, hukuk güvencesinin ortadan kaldırılmasından daha ağır bir ihlal düşünülemez. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin ve keyfiliğin karşısında olmak, ülkemize ve yurttaşlarımıza olan sorumluluğumuz ve görevimizdir. Hukuk devleti mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBB'den İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Hakkında Sert Açıklama - Son Dakika

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