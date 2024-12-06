TBB Genel Kurulu 7-8 Aralık'ta

Güncel

Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu, 7-8 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

TBB Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 10.00'da toplanacak genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14-15 Aralık'ta aynı yerde yapılacak.

Genel kurulun ilk günü, Başkanlık Divanı seçilecek ve geçmiş dönem raporları ile genel kurul gündemi görüşülecek. TBB Başkanı Erinç Sağkan ile diğer başkan adayları da konuşma yapacak.

İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları belirlenecek.

3 aday yarışacak

Genel kurulda 356 delege oy kullanacak. En fazla oy alan aday, TBB'nin yeni başkanı seçilecek. TBB Başkanlığı için şu ana kadar mevcut Başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosuna kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez adaylıklarını açıkladı.

Öte yandan, Ankara 2 No'lu Barosu ilk kez genel kurula katılacak ve 4 delegeyle temsil edilecek.