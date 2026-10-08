TBB Genel Sekreteri Yıldız, yerel sosyal politika eşitsizlikleri azaltmalı dedi

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız, Yerel Sosyal Politikalar Çalıştayı'nın açılışında, belediyelerin sosyal politika alanındaki rolünün giderek önem kazandığını belirterek, "Sosyal yardım, sosyal politikanın önemli ve kimi zaman vazgeçilmez araçlarından biri. Ancak sosyal politika sosyal yardımdan ibaret değil" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız, Yerel Sosyal Politikalar Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın ekonomik, toplumsal ve ekolojik sorunların çözümü konusunda yeni arayışlar içerisinde olduğunu kaydetti.

Kimsenin geride bırakılmadığı, insanların piyasa insafına terk edilmediği ve herkesin insanca yaşam koşullarına erişebildiği toplumsal hayata özlemin güçlü biçimde gündeme taşındığını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Yaşlanmadan göçe, barınmadan bakıma, afetlerden iklim değişikliğinin sosyal sonuçlarına kadar pek çok mesele artık birbirine bağlı bir biçimde yaşanıyor. Bu nedenle sosyal politika tartışması yalnızca daha fazla hizmet üretmek ya da ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzerinden yürütülmemektedir. Yerel yönetimlerin sosyal politika alanındaki rolünün bugün daha fazla önem kazanmasını da bu gelişmelerden bağımsız düşünemeyiz. Ancak bu rol yeni ortaya çıkmış değildir. Ülkemizin çok önemli bir belediyecilik birikimi vardır. Bugün yapılması gereken, bu birikimi geride bırakmak değil, değişen koşullar ve belediyelerimizin genişleyen rolü çerçevesinde güçlendirmektir."

"SOSYAL POLİTİKA, SOSYAL YARDIMDAN İBARET DEĞİL"

Belediyelerin, içinde yaşanan çağ ve ülke koşullarında yeni alanlarda sorumluluklar üstlenirken, ihtiyaçların zorladığı çok sayıda yeni hizmet de geliştirdiğini aktaran Yıldız, "Sosyal yardımlar, bakım hizmetleri, kreşler, eğitim destekleri, istihdam programları, kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik hizmetler zaman içinde belediyeciliğin önemli bir parçası oldu. Şu noktada şunu sormamız gerekiyor: Geliştirilen bütün hizmetler birbirini tamamlayan ve sürekli olan bir sosyal politika anlayışına dönüşebiliyor mu? Ne yazık ki hizmet alanlarının genişlemesi tek başına politika bütünlüğü yaratmıyor. Sosyal yardım, sosyal politikanın önemli ve kimi zaman vazgeçilmez araçlarından biri. Ancak sosyal politika sosyal yardımdan ibaret değil. Aynı şekilde sosyal politika, yalnızca sosyal hizmet birimlerinin yürüttüğü faaliyetlerin toplamı da değildir. Dolayısıyla belediyelerin farklı alanlarda aldığı kararların sosyal sonuçlarını geniş bir çerçeveden değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.

Yerel sosyal politikanın, yalnızca ortaya çıkan ihtiyaca cevap vermekle değil, kentteki eşitsizlikleri azaltmak, insanların yaşam koşullarını iyileştirmekle de ilgili olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Tam da bu nedenle yıllar içinde oluşan sosyal belediyecilik birikimini daha bütüncül bir yerel sosyal politika perspektifi içinde ele almaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Sosyal belediyecilik kavramı üzerinde geniş ölçüde ortaklaşmış olsak da biraz derine indiğimizde, bu kavrama ve sosyal politikaya her zaman aynı anlamı yüklemediğimizi de görüyoruz. Kimi yerel yönetimlerde sosyal politika ağırlıklı olarak sosyal yardımla, kimi yerde sosyal hizmetlerle, kimi yerde belirli gruplara yönelik hizmetlerle ilişkilendiriliyor. Bazı belediyelerimizde ise ulaşım, istihdam, eğitim, kültür, barınma ya da kamusal mekan gibi alanların sosyal sonuçlarını da içine alan daha geniş bir yaklaşım görüyoruz. Bu farklılıkları ortadan kaldırmak ya da bütün belediyeler için tek bir model tarif etmek niyetinde değiliz. Elbette ki belediyelerimizin ölçekleri, kapasiteleri, kentlerin ihtiyaçları ve öncelikleri birbirinden farklı. Dolayısıyla mesele, aynı kavramları kullanmakla yetinmek değil; bu kavramların içini nasıl doldurduğumuzu ve ortak bir zemini nerede kurabileceğimizi konuşabilmektir.

Türkiye Belediyeler Birliği olarak bu konuların bizim için yeni olmadığının bilinmesini isterim. Yaklaşık bir yıldır belediyelerimizin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışmalarını sürdüren Yerel Sosyal Politikalar Komisyonumuz, bu alandaki sorunları ve ihtiyaçları birçok açıdan ele almaktadır. Yine bu doğrultuda, Aralık 2025'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'yle birlikte yedincisini düzenlediğimiz Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu'nu 'Demokratik ve Sosyal Belediyecilik' başlığıyla gerçekleştirdik. Belediyecilik deneyimiyle akademik birikimi buluşturarak sosyal belediyeciliğin kavramsal ve uygulamaya ilişkin boyutlarını tartıştık. Nisan 2026'da gerçekleştirdiğimiz Belediyecilik Forumu BELFO ise ülkemizin farklı bölgelerinden, farklı ölçekteki belediyelerin iyi uygulamalarını bir araya getirdi. Sosyal politikalar alanındaki örnekler, Türkiye'deki belediyecilik deneyiminin zenginliğini ve çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

"YEREL SOSYAL POLİTİKANIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ ÜZERİNE KONUŞACAĞIZ"

Yerel Sosyal Politikalar Çalıştayı'nı ise bu sürecin yeni bir aşaması olarak kabul ediyoruz. Komisyon çalışmaları sorun alanlarını ve farklı bakışları ortaya koydu. Sempozyum kavramsal tartışmayı derinleştirdi. BELFO ise belediyelerimizin uygulama deneyimlerini görünür kıldı. Bugün ve yarın da buradan hareketle yerel sosyal politikanın bugünü ve geleceği üzerine konuşacağız. Sosyal politikanın sınırlarını, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle ilişkisini, değişen ihtiyaçlar karşısında belediyelerin rolünü, farklı politik alanlar arasındaki ilişkiyi, kaynak ve kapasite sorunlarını ve merkez ile yerel arasındaki iş bölümünü değerlendireceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği olarak bizim sorumluluğumuz; belediyelerimizin ihtiyaçlarını görünür kılmak, kapasitelerini güçlendirmek, bilim dünyası ve sivil toplumla ilişkilerini geliştirmek, belediyelerde oluşan deneyimin daha güçlü politikalara dönüşmesine katkı sunmak ve yerel yönetimlerin sesini ulusal ve uluslararası düzeye taşımaktır. Birlik olarak burada ortaya çıkacak görüş ve önerileri de önümüzdeki programlarımıza taşıyacağız. Belediyelerimizin ihtiyaçlarının, deneyimlerinin ve çözüm önerilerinin ulusal alanda daha güçlü bir biçimde yer alması için çalışmayı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki iki gün sonunda tabii ki bütün sorulara cevap bulamayabiliriz. Ama hangi meseleleri birlikte ele almamız gerektiğini daha açık göreceğiz. Farklı deneyimlerin buluşabileceği ortak zemini güçlendireceğiz. Bizim yapmamız gereken, yıllar içinde oluşan güçlü belediyecilik birikimini; eşitsizlikleri azaltan, haklara ve hizmetlere erişimi güçlendiren, hiç kimseyi yaşadığı kentin imkanlarından mahrum bırakmayan daha güçlü bir yerel sosyal politika anlayışına dönüştürmektir."