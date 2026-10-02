TBB, Soma'da 5 madencinin ölümü için soruşturma istedi, 'kader değil' dedi - Son Dakika
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TBB, Soma'da 5 madencinin ölümü için soruşturma istedi, 'kader değil' dedi

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TBB, Soma\'da 5 madencinin ölümü için soruşturma istedi, \'kader değil\' dedi
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Türk Tabipler Birliği (TBB), Soma'daki İmbat maden işletmesinde 5 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin açıklama yaptı. TBB, yaşananların 'kader' ya da önlenemez bir 'kaza' olmadığını belirterek olayın soruşturulmasını ve ihmali bulunanların hesap vermesini istedi.

(ANKARA)- TBB, Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bilinmelidir ki bu yaşananlar 'kader' ya da önlenemez bir 'kaza' değildir" ifadelerini kullandı.

Türk Tabipler Birliği (TBB) Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. TBB, "Soma'da Yine İhmal, Yine Önlenebilir Madenci Ölümleri, Yine Acı" başlığı ile yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Soma'dan bir kez daha öfkemizi ve acımızı büyüten bir haber aldık. Bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu beş madencimizi daha kaybetmenin derin üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz.

Hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerine, yakınlarına ve tüm maden işçilerine başsağlığı, sabır diliyoruz. Ancak bilinmelidir ki bu yaşananlar 'kader' ya da önlenemez bir 'kaza' değildir.

Soma kelimesi, Türkiye'nin yakın hafızasında 2014 yılında kaybettiğimiz 301 maden işçimizin acısıyla, işçi cinayetlerinin adı olarak kazınmıştır. Daha önce yaşanan büyük acılardan ve bilimsel uyarılarımızdan ders çıkarılmadığı, Soma'da bugün bir kez daha beş maden işçisinin yitirilmesiyle acı bir şekilde tekrar ortaya çıkmıştır. Ne yazık ki aradan geçen yıllara rağmen kamusal denetim yetersizlikleri, üretim baskısı, kuralsız ve güvencesiz çalışma koşulları devam etmekte; kar hırsı, insan hayatının ve işçi sağlığının önüne konulmaktadır. Yerel ekonomi yok edilmekte, geçim için madende çalışmak şart hale getirilmektedir.

Bir kez daha altını çiziyoruz: İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri, maliyet unsuru veya formalite değildir, söz konusu olan işçilerin sağlığı ve hayatıdır. Yerine getirilmeyen her önlemin bedelini işçi hayatı ile ödeme riski altındadır. Yerin altında, ağır ve tehlikeli koşullarda alın teri döken emekçilerin yaşam hakkı; piyasa koşullarına, taşeronlaşmaya, denetimsizliğe ve cezasızlık politikalarına terk edilemez. İş cinayetleri kader değil; bilimsel, teknik ve hukuki gerekliliklerin göz ardı edilmesinin kaçınılmaz bir sonucudur.

Türk Tabipleri Birliği olarak hatırlatıyoruz ve talep ediyoruz:

Soma'da yaşanan bu son olayın tüm boyutlarıyla, hiçbir karartmaya izin verilmeden soruşturulması, ihmali ve sorumluluğu bulunanların yargı önünde hesap vermesi sağlanmalıdır.

Tüm maden ocaklarında ve ağır sanayi kollarında işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimleri bağımsız olarak ve bilimsel ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

Güvencesiz ve kuralsız çalışma sistemine derhal son verilmeli; madencilerin çalışma saatleri ve koşulları uluslararası standartlara uygun hale getirilmelidir.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları yasal güvence altına alınmalı, işverenin baskısından uzak çalışma ortamı sağlanmalıdır.

Yaşamı, insan onurunu ve emeği savunmak hekimlik mesleğinin ve örgütümüzün en temel sorumluluğudur. Sürecin ve ihmallerin takipçisi olacağımızı; iş cinayetlerinde kaybettiğimiz tüm emekçilerimizin anısına, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Kaynak: ANKA
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