Türkiye Barolar Birliği, yerel seçimler için hukuk rehberi hazırladı - Son Dakika
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Türkiye Barolar Birliği, yerel seçimler için hukuk rehberi hazırladı

Türkiye Barolar Birliği, yerel seçimler için hukuk rehberi hazırladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde oy kullanacak seçmenler ile sandıklarda görev alacak müşahitler için 'hukuk rehberi' hazırladı. Rehberde, seçmenlerin oy kullanma süreci ve müşahitlerin görevleri hakkında bilgiler yer alıyor.

25.03.2024 16:30  Güncelleme: 16:36
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Türkiye Barolar Birliği (TBB), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde oy kullanacak seçmenler ile sandıklarda görev alacak müşahitler için 'hukuk rehberi' hazırladı.

TBB, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimde, seçmenler ile sandıklarda görev alacak müşahitlere hukuki anlamda yardımcı olması amacıyla hukuk rehberleri hazırlayarak internet sitesinde yayınladı.

"Seçmenler İçin Hukuk Rehberi"nde; seçmenin tanımı, kimlerin nerelerde oy kullanabileceği, seçim kurullarının oluşumu, seçim ve sandık çevresinin tanımları, seçim sürecine ilişkin kural ve yasakların yanı sıra seçim kurullarının kesin olmayan kararlarına kimlerin nasıl itirazda bulunabileceğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

"Müşahitler İçin Hukuk Rehberi"nde de müşahitlerin seçim günü olan 31 Mart sabahı itibarıyla yapmaları gerekenleri anlatan sandık başı görev kontrol listesinin yanı sıra 33 ayrı konuda şikayet dilekçeleri şablonları yer alıyor.

Rehberde yer alan dilekçe şablonları, sandık başında müşahitler tarafından kolayca koparılıp boşlukları elle doldurularak anında işlem yapmak üzere kullanılabilecek şekilde hazırlandı. Sandık başında en sık rastlanan sorunları içeren dilekçelerin yanı sıra öngörülmesi mümkün olmayan diğer konularda kullanılmak üzere, konusu belirtilmemiş dilekçe şablonu sayfaları da rehberde yer alıyor.

Bu rehber, 81 ildeki barolara ve TBMM'de temsilcisi bulunan siyasi partilere gönderildi.

Kaynak: ANKA

Rehber, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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