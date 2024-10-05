TBMM 8 Ekim'de Kapalı Oturum Yapacak - Son Dakika
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TBMM 8 Ekim'de Kapalı Oturum Yapacak

TBMM 8 Ekim\'de Kapalı Oturum Yapacak

TBMM, 8 Ekim'de İsrail konusunda kapalı oturumda bilgi alacak. Kurtulmuş, durumu değerlendirdi.

05.10.2024 11:52
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(ANKARA) -TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 8 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nu kapalı oturumda İsrail konusunda bilgilendireceğini açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Meclis'in 8 Ekim'de İsrail gündemiyle toplanacağını açıklayan Kurtulmuş, "Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. 8 Ekim Salı günü Meclis oturumuna başladığında gündeme alacak" dedi.

İsrail'in bölgedeki saldırılarını değerlendiren Kurtulmuş, "Soykırım boyutlarını artık aşmış İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır. İsrail'in yaptığı etnik temizlik. Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi. Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum. Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarının devamı şöyle:

"Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir.

Bize Cumhubaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'dan gelen iki değerli bakanın; Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı'nın Meclis'i bilgilendirmesi konusundaki talep var. Bu talebi yerine getireceğiz ve 8 Ekim Salı günü Meclis oturumuna başladığında gündeme alacak. Gündeme alındığında çok büyük ihtimalle partiler bu konunun kapalı bir oturum halinde yapılmasını arzu edecekler. Bu konuda verilecek olan herhangi bir grup önerisi de parlamentoda oylanarak kabul edilir. Öyle görüyorum ki 8 Ekim'deki toplantı kapalı bir toplantı olur."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Savunma, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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