23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlanıyor... TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mermerli Salon'da Tebrikleri Kabul Etti

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Mermerli Salon'da düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Törene; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bakanlar, milletvekilleri ve yüksek yargı üyeleri katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM Mermerli Salon'da düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan isimler ise şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay Başkanları, Aile ve Sosyl Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Tekin Bingöl, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partilerin grup başkanvekilleri, TBMM eski başkanları, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri, milletvekilleri, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili, Kamu Baş Denetçisi, bakan yardımcıları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki üniversitelerin rektörleri, meslek kuruluşu başkanları.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, tebrikleri kabulünün ardından töreni izleyen gazetecileri kutlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.