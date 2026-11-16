TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, BANÜ Akademik Yılı Açılışı'nda konuştu: - Son Dakika
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, BANÜ Akademik Yılı Açılışı'nda konuştu:

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- "Terörsüz Türkiye'nin hedefi muhatabı terördür. Hiçbir etnik kimlik, hiçbir dil, hiçbir bölge asla değildir"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Terörsüz Türkiye'nin hedefi muhatabı terördür. Hiçbir etnik kimlik, hiçbir dil, hiçbir bölge asla değildir." dedi.

Cüneyt Yüksel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Akademik Yılı Açılışı'nda "Terörsüz Türkiye" konulu açılış dersini verdi.

Terörün sadece can alan bir şiddet eylemi olmadığını belirten Yüksel, terörün toplumsal sözleşmenin kendisine yönelmiş bir tehdit ve saldırı olduğunu söyledi.

Yüksel, terörün hukukun yerine silahı koyduğunu, ortak iradenin yerine korkuyu yerleştirdiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik olarak baktığımızda 2,3 trilyon doları aştığı söyleniyor terörün Türkiye'ye maliyeti. Burada bir an düşünürseniz aslında bu kaynakların okullara, hastanelere, laboratuvarlara, üniversitelere, sizin gibi gençlerin yetişmesine harcanabilseydi bugün nerede olurduk? Ama tabii rakamlar asıl bedeli anlatmaya yetmez. Terörün bu millete ödettiği en ağır bedel insan hayatıdır. Kapısı gece yarısı çalınan bir şehit annesi, babasını hiç görmeden büyüyen bir çocuk, köyünü terk etmek zorunda kalan bir aile, okulu yakılan bir öğretmen."

"Huzurumuzu, ekonomik kalkınmamızı ve ortak geleceğimizi hedef almıştır"

Terörün binlerce ailenin yüreğinde derin acılar bıraktığını dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Gerçekten de toplumsal huzurumuzu, ekonomik kalkınmamızı ve ortak geleceğimizi hedef almıştır. Burada aziz şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi şükranla anmak istiyorum. PKK ve KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun şubeleri ve uzantılarıyla birlikte fiili varlığına son verilmesi ve kontrolü altındaki her türlü silah ve mühimmatın teslim edilmesinin güvenlik kurumlarınca tespitinin ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla bu kanun aslında bir nevi uygulanmaya başlayacak. Bu şart gerçekleşmediği sürece kanundaki hiçbir hüküm uygulanmayacak. Terörsüz Türkiye'nin hedefi muhatabı terördür. Hiçbir etnik kimlik, hiçbir dil, hiçbir bölge asla değildir."

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da Terörsüz Türkiye sürecinin ülkenin huzuru ve güvenliği açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inandığını ifade etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise yaklaşık 19 bin öğrencisi bulunan üniversitenin akademik başarılarına değinerek, üniversiteye desteklerinin süreceğini kaydetti.

BANÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz da Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik meselesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, üniversitenin bilim, eğitim ve toplumsal bilinç yoluyla kalıcı huzura katkı sunması gerektiğini söyledi.

Açılışta, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası da müzik dinletisi sundu.

Kaynak: AA
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