TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Bayr ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Petra Bayr ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin yakın coğrafyasında meydana gelen son dönemdeki gelişmeler ile bu gelişmelerin Avrupa başta olmak üzere küresel düzeyde siyasal, toplumsal ve ekonomik etkileri üzerinde fikir teatisinde bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, AKPM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği Bayr'ı, PAB Genel Kurulu vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ile PAB Türk Grubu üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da yer aldı.