TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları ve diyalog zemini hakkında konuştu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları ve diyalog zemini hakkında konuştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları ve diyalog zemini hakkında konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önce mevcut anayasaya uyulması gerektiğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Mühim olan bu süre içerisinde herkesin fikirlerine açık yüreklilikle ortaya koymasıdır. Herkesin söylediği fikre saygı duyarız. Ama bu süreç içerisinde farklı görüşlerin ortaya çıkması ve bir diyaloğun sağlanabilmesidir. Eğer böyle bir diyalog zemini ortaya çıkarsa bu TBMM için önemli bir başarı olacaktır" dedi.

23.04.2024 22:02
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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önce mevcut anayasaya uyulması gerektiğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Mühim olan bu süre içerisinde herkesin fikirlerine açık yüreklilikle ortaya koymasıdır. Herkesin söylediği fikre saygı duyarız. Ama bu süreç içerisinde farklı görüşlerin ortaya çıkması ve bir diyaloğun sağlanabilmesidir. Eğer böyle bir diyalog zemini ortaya çıkarsa bu TBMM için önemli bir başarı olacaktır" dedi.

Kurtulmuş, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, "yeni anayasa ile ilgili siyasi partilerle görüecek misiniz sorusu" üzerine, şöyle konuştu:

"İnşallah en kısa zamanda Meclis'te grubu olan siyasi partilerle görüşeceğiz. Zaten yeni bir Anayasa yapabilmenin ilk koşulu siyasi iklimi oluşturmak. Hiçbir yargı olmadan herkesin bu işe samimi bir şekilde destek olabileceği bir zemini oluşturmak bunun için de temasları arttıracağız. Yeni Anayasa çalışmaları yaparken üsluba da herkesin dikkat etmesini tavsiye ederiz. Burada birlik, bütünleşmeyi sağlayacak olan Anayasa çalışmalarını bir ayrışma vesilesi olmamasını temenni ederiz.

Arzumuz samimi gayretleri ortaya koyduktan sonra. TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla referanduma gitmeye ihtiyaç olmayacak çoğunlukta yani 400 milletvekilinin üstünde bir desteği bularak Anayasa çalışması yapılır. Buna yeni Anayasa mı dersiniz Anayasa değişikliği mi dersiniz bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil. Bu siyasi partilerin yöneticilerinin, yetkililerinin meclisteki milletvekillerinin vereceği bir karardır."

"CUMHURBAŞKANI EN KISA ZAMANDA ÖZEL'İ KABUL EDECEKTİR"

Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin bir soru üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanım inşallah en kısa süre içerisinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul edecektir" ifadelerini kullandı.

"DİYALOG ZEMİNİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurtulmuş, önce mevcut anayasaya uyulması gerektiğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine,"Mühim olan bu süre içerisinde herkesin fikirlerine açık yüreklilikle ortaya koymasıdır. Herkesin söylediği fikre saygı duyarız. Ama bu süreç içerisinde farklı görüşlerin ortaya çıkması ve bir diyaloğun sağlanabilmesidir. Eğer böyle bir diyalog zemini ortaya çıkarsa bu TBMM için önemli bir başarı olacaktır" dedi.

"ESASA İLİŞKİN HİÇBİR SÖZÜM YOKTUR"

Numan Kurtulmuş, "yeni anayasanın ilk üç maddesine ilişkin endişelerin olduğuna" yönelik bir soruya, "Hiçbir yerde hiçbir konuşmamda esasa ilişkin bir tek cümle etmedim. 64. madde ya da 1921 Anayasası ile söylediğim sadece bir benzetmekten ibarettir... Hiçbir içerikle ilgili bir cümlem yoktur" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları ve diyalog zemini hakkında konuştu - Son Dakika

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