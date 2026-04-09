TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ara Seçim ve İstanbul'daki Parlamento Toplantıları Açıklamaları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ara seçim konusunda kuralların anayasa ve iç tüzükte açık olduğunu, şartlar yerine gelirse ara seçim olacağını, ancak kararın Genel Kurul tarafından alınması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, bu konuda TBMM Başkanlığı'na inisiyatif bırakılmadığını ifade etti.

Parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, 152. Parlamentolar Arası Birlik toplantısının İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Toplantının dünyanın geleceği için önemli bir parlamenter yol ortaya çıkaracağını umduğunu söyledi. İstanbul'un tarihi birikimi ve medeniyet tecrübesiyle bu toplantıya ev sahipliği yapmasının anlamlı olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, 28-29 Haziran 2026'da İstanbul'da NATO Parlamento Başkanları zirvesi düzenleneceğini, bunun Türkiye'nin uluslararası alanda görünürlüğüne katkı sağlayacağını belirtti. PAB Genel Kurulu'na 157 ülkeden 2 bin 420 kişinin katılmasının beklendiğini, bu katılımın Türkiye için avantaj oluşturacağını ifade etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler heyetiyle Sultanbeyli'de bir göç merkezine ziyaret planlandığını ve 2025'te İstanbul'da Filistin'i destekleyen parlamentolar toplantısının ikincisinin yapılacağını aktardı.

Terörsüz Türkiye konusunda, TBMM'de oluşturulan komisyonun tüm partilerin katılımıyla ortak bir rapor hazırladığını, bu raporun gerekliliklerinin yerine getirilmesinin Meclis ve siyasi partilerin uhdesinde olduğunu söyledi. TBMM'nin işlevini yitirdiği iddialarını haksızlık olarak nitelendirerek, Meclis'in görevlerini önemli şekilde icra ettiğini vurguladı.