TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Uçağına Düşmesi Nedeniyle Başsağlığı Diledi

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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının düşmesi nedeniyle Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının düşmesi nedeniyle, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.