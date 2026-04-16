TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili ile İşbirliğini Görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili ile İşbirliğini Görüştü

16.04.2026 19:51
Kurtulmuş, Fildişi Sahili liderleriyle TBMM'de ilişkilerin artırılması ve işbirliği hakkında görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Fildişi Sahili Senatosu Başkanı Kandia Kamissoko Camara ve Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Patrick Jerome Achi ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Fildişi Sahili'nde geçen yıl gerçekleştirilen seçimlerde Ulusal Meclis Başkanı seçilen Achi'ye başarılar dileyerek, Senato Başkanı Camara ile Achi'yi, PAB 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fildişi Sahili ile Türkiye arasında her ne kadar mesafeler uzak olsa da iki ülke vatandaşlarının gönülden ilişki kurabildiğini ifade eden Kurtulmuş, ilişkilerin tüm alanlarda artırılması arzusunda olduklarını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika kıtasının istikrarı ve kalkınmasına tüm kurumlarıyla destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili, Diplomasi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

