TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devleti\'nin 38\'inci yıl dönümünde Kudüs mesajı verdi

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devleti'nin ilanının 38'inci yıl dönümünü kutlayarak, "Unutulmamalıdır ki, Filistin toprakları, uğruna nesiller boyunca bedel ödeyen, kanlarıyla o toprakları sulayan Filistin halkının öz vatanıdır ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Devleti'nin ilanının 38'inci yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"'İnsanlık cephesinin ortak vicdanında kök salan Filistin davasına sahip çıkmak, yalnızca Filistin halkına karşı değil, adalete ve insanlık onuruna karşı da tarihi bir sorumluluktur. Unutulmamalıdır ki, Filistin toprakları, uğruna nesiller boyunca bedel ödeyen, kanlarıyla o toprakları sulayan Filistin halkının öz vatanıdır ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır.

Bugünün, yeryüzünün dört bir yanında Filistin davasına yönelik dayanışmanın daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor; başkenti Kudüs olan özgür, bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kıyamete kadar payidar kalacağına olan sarsılmaz inancımı bir kez daha yineliyorum. Bu haklı dava uğruna canlarını feda eden aziz şehidleri rahmetle, kahraman Filistin halkını saygıyla selamlıyorum."