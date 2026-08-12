TBMM Başkanı Kurtulmuş Güvenlik Toplantısında
Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin ev sahipliğindeki güvenlik toplantısına katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' konulu güvenlik toplantısına katıldı.
Kaynak: DHA
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