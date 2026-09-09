TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı. Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelesi'nin kahramanlarını ve aziz şehitleri saygıyla andığını belirterek İzmirli hemşehrilerine selam gönderdi.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını ve aziz şehidlerimizi saygıyla yad ediyor, İzmirli hemşehrilerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA
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