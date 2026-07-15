Kurtulmuş'tan 15 Temmuz gazilerine teşekkür beratı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş'tan 15 Temmuz gazilerine teşekkür beratı

15.07.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis’in açık kalmasını sağlayan ve mücadele eden gazilere teşekkür beratı takdim etti. Kurtulmuş, o geceyi unutmayacaklarını ve milli iradeyi koruyan millete minnet duyduğunu belirtti.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'nin açık kalmasını sağlayan ve darbenin engellenmesi için mücadele eden, aralarında eski Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun da yer aldığı gazilere "teşekkür beratı" takdim etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gazileri kabul etti. Kurtulmuş, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TBMM'nin açık kalmasını sağlayan ve darbenin engellenmesi için canlarını siper eden gazilere teşekkür beratı takdim etti

Kurtulmuş,  gazileri kabulünde, 15 Temmuz'un üzerinden 10 yılın geçtiğin, o geceyi asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti. O karanlık gecede görünen ve görünmeyen birçok kahramanlığın yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, darbecilerin saldırıları sırasında TBMM'nin açık olması ve Genel Kurul'un toplanmasının darbecileri engelleyen en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu vurguladı.

Milli iradeyi korumak adına milletin gösterdiği cesaret ve kararlılığın, yazdığı destanın her türlü takdirin ve övgünün üzerinde olduğunu belirten Kurtulmuş, istiklal ve istikbal uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazilere minnet ve şükranlarını sundu, şehitleri rahmetle andı ve o gece meydanları dolduran millete teşekkür etti.

Kurtulmuş, daha sonra eski Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun yanı sıra Abdulhakim Aydın, Özkan Yücel, Hasan Haner, Ahmet Yetik, Eren Erken, Ali Esendağ, Gökhan Altınok, Zafer Yorgancı, Mahmut Sayar, Murat Demir, Nevzat Akkoç, Emre Yemiş'e "teşekkür beratı" takdim etti.

Sosyal medya hesabından da gazileri kabulüne ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuy, "TBMM Genel Kurulu'nun o karanlık gecede açık tutulması, darbecileri engelleyen en önemli dönüm noktalarından birisidir. 15 Temmuz'un üzerinden 10 sene geçti. O geceyi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Milletimizin milli iradeyi korumak adına gösterdiği cesaret ve kararlılık her türlü takdirin ve övgünün üzerindedir. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, o gece destan yazan milletimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan 15 Temmuz gazilerine teşekkür beratı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
İspanya’da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti

14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
13:08
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı
Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 14:59:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan 15 Temmuz gazilerine teşekkür beratı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.