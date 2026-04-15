TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bağlantısızlar Hareketi Vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyada yaşanan pek çok savaşa, çatışmaya ve haksızlığa karşı Bağlantısızlar Hareketi sessiz kalmamış, adaletsizlikleri reddetmiştir. Keza kalkınma yolundaki küresel çabalara da büyük katkılar sunduğunu yakinen müşahede ettik." dedi.

Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı 5. Konferansı Toplantısı'na katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kurtulmuş, Bağlantısızlar Hareketi'nin dönem başkanlığını 2019 ve 2023 arasında başarıyla yürüten Azerbaycan'a, bu kıymetli Parlamenter Ağı'nın kuruluşunda ve faaliyetlerinde üstlendiği öncü rol için takdirlerini ilettiğini ifade etti.

Geçen yıl Özbekistan'daki 150. PAB Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen 4. konferansa büyük memnuniyetle katıldığını, bu toplantıda da katılımcılarla birlikte olma ayrıcalığına sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu defa da Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı'nın 5. Konferansı'na, kıtaları ve kültürleri birleştiren göz bebeğimiz İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız 152. Genel Kurul çerçevesinde katılmaktan büyük memnuniyet duyuyorum ve bu toplantıya da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Bağlantısızlar Hareketi'nin kurulduğu günden bu yana barışçıl, adil ve güvenilir bir uluslararası düzenin sağlanması çabalarında hep ön saflarda yer aldığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Aradan 60 yılı aşkın süre içerisinde dünyada yaşanan pek çok savaşa, çatışmaya ve haksızlığa karşı Bağlantısızlar Hareketi sessiz kalmamış, adaletsizlikleri reddetmiştir. Keza kalkınma yolundaki küresel çabalara da büyük katkılar sunduğunu yakinen müşahede ettik. Hareketin bugün de başarılarla dolu geçmişinden aldığı güçle üyeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı kuvvetlendiren bir köprü olarak önemli rol oynadığını biliyor, barış ve kalkınma yönünde ortak çabalarının şahidi olmayı sürdürüyoruz. Bu anlayışla son 20 yıldır Bağlantısızlar Hareketi'nin toplantılarına konuk ülke olarak katılım sağlamaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, TÜRKPA ve KEİPA gibi üyesi olduğumuz ve etkin mevcudiyet sergilediğimiz çok taraflı platformların yapıları da Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı ile gözlemcilik ilişkisi içerisinde işbirliği yapmalarını memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum."

"Depreme, iklim kaynaklı afetlere karşı dayanıklı olmak Türkiye açısından hayati bir zaruret"

Bugün sayıları her geçen gün artan çatışmaların, katliamların, yoksulluk, iklim değişikliği, düzensiz göç ve insani krizler gibi toplumların ve gelecek nesillerin refahını ve huzurunu tehdit eden birçok gelişmeyle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Ne yazık ki içinde bulunduğumuz küresel konjonktür, dünyanın dört bir yanındaki krizleri önlemek bir yana, daha da derinleştiren bir mahiyet arz etmektedir. Bir taraftan dünyada kutuplaşmanın, diğer taraftan kuralların, kurumların ve normların hiçe sayıldığına hep birlikte şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ortak geleceği tehdit eden küresel sınamalara ancak çok taraflı platformların işletilmesi, uluslararası işbirliği ve samimi bir dayanışmayla karşı durulabileceğinin açık olduğuna işaret ederek, "Bu sebeple Bağlantısızlar Hareketi'nin özünde yatan dayanışma ruhunu da takdirle karşıladığımızı ve önemsediğimizi ifade ediyorum. Hareket'in geçmişte sömürgeciliğin tasfiyesi ve ırkçılıkla mücadele gibi birçok kritik alanda elde ettiği kazanımlara temel teşkil eden bu dayanışma ruhunun, günümüz sorunlarının çözümünde de önemini ve fark yaratma potansiyelini koruduğunu biliyoruz." dedi.

Bağlantısızlar Hareketi'nin ve özellikle Küresel Güney'in bugün çok taraflılığın güçlendirilmesi, adil bir küresel idarenin, sistemin kurulması ve barışın inşasına yönelik çabalara önemli katkıları olduğuna şahitlik ettiklerini ve bu bağlamda Hareket'in 5. Parlamenter Ağı Konferansı'nın temasının "İklime Dayanıklı Şehirleşme" olmasını önemli bulduklarını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Günümüzde artan şehirleşme ve çevre baskıları, şehirlerin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale gelmesini zorunlu kılmaktadır. Deprem kuşağında yer alan ülkemiz de bildiğiniz gibi 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra hem afetlere hem de iklim değişikliklerine, iklim kaynaklı risklere karşı dirençli olmak bakımından bütün hazırlıklarını sürdürüyor, hazırlıklarını geliştiriyor. Artık bu konularda hem depreme hem de iklim kaynaklı afetlere karşı dayanıklı olmak Türkiye açısından da önemli hayati bir zaruret."

Kurtulmuş, söz konusu gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in İklim Eylemi Gündemi'nde, "iklime dirençli şehirleşme" konusunun önceliklerden biri olarak gündeme getirileceğini, konunun uluslararası platformlarda tartışılmasının önünün açılacağını kaydetti.

Bu süreçte parlamentoların rolünü, gerekli yasal çerçevenin güçlendirilmesini, iklim politikalarının etkin uygulanmasının teminatı olarak gördüklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin Bağlantısızlar Hareketi ülkeleriyle bu alandaki iyi uygulama örneklerini paylaşmaya ve işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, küresel düzeyde barış, istikrar ve kalkınma arayışlarında Bağlantısızlar Hareketi ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı ve Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı (NAM PN) Başkanı Sahiba Gafarova ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Tulia Ackson ile çok sayıda ülkeden temsilci katıldı.