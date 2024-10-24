TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Etlik Şehir Hastanesi'nde TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Etlik Şehir Hastanesi'nde TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Özellikle savunma sanayi tesislerimizden en önemlilerinden birisi olan TUSAŞ'a böylesine hain bir saldırının yapılmış olması tesadüfi değildir.

24.10.2024 00:46
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Özellikle savunma sanayi tesislerimizden en önemlilerinden birisi olan TUSAŞ'a böylesine hain bir saldırının yapılmış olması tesadüfi değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rusya'daki temasları sırasında bu saldırının yapılmış olması da tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, buradaki yaralıların durumlarının iyi olduğunu bildiren Kurtulmuş, "Muhtemelen yarın buradaki dört yaralı kardeşimizin taburcu olma ihtimali kuvvetli. Diğerleri de müşahede amacıyla bir müddet daha herhalde burada tutulacak ama genel durumlarının çok iyi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Yaralıların bombaların altında gerçekten dakikalarca süren bir tablo yaşamış olmalarına rağmen hepsinin teröre karşı mücadelede milli birlik ve beraberlik duygusunda yüksek bir morale sahip olduklarını belirten Kurtulmuş, "Her birisi 'Vatan sağ olsun.' diyor. Bu arkadaşlarımız elhamdülillah ölmediler, şehit olmadılar ama inanıyorum ki gazi olmalarına rağmen şehit sevabı kazanmışlardır." diye konuştu.

"Sıradan bir terör saldırısı değil"

Bunun sıradan bir terör saldırısı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, millet olarak fevkalade büyük bir dikkatle bundan sonraki sürecin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Özellikle savunma sanayi tesislerimizden, en önemlilerinden birisi olan TUSAŞ'a böylesine hain bir saldırının yapılmış olması tesadüfi değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rusya'daki temasları sırasında bu saldırının yapılmış olması da tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

Terörün hiçbir türüne müsaade edilmeyecek şekilde mücadelenin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, bu mücadelede en önemli kazanımın milli birlik ve beraberlik olduğunu dile getirdi.

"Ortak duruş" vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Böyle günlerde, böylesine önemli saldırılar karşısında kaldığımız zaman da buradan çıkaracağımız en büyük ders, farklılıklarımız ne olursa olsun milli duruşumuzda ortak bir tavrı sergileyebilme becerisine sahip olmamızdır." dedi.

Yaşanan terör saldırıları karşısında 85 milyon vatandaşın ortak bir duruş sergilediğini kaydeden Kurtulmuş, bunun da kalıcı olmasını, bu "ortak duruşun" Türkiye'nin geleceğine de büyük katkı sağlamasını diledi.

Eninde sonunda terör örgütlerinin tamamının Türkiye'de artık faaliyet göremez, gösteremez hale geleceklerini ifade eden Kurtulmuş, arkasında kim olursa olsun, kim hangi desteği verirse versin Türkiye'nin bu terör örgütlerini yenmeyi başaracağını kaydetti.

Kurtulmuş, daha sonra Gazi Hastanesine gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı, yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Etlik Şehir Hastanesi'nde TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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