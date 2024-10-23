TBMM Başkanı Kurtulmuş\'tan TUSAŞ saldırısı sonrası açıklama

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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyareti etmesinin ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Özel Harekat Polisi ve güvenlik görevlisi olan arkadaşlarımızın göstermiş olduğu üstün kararlılık ve cesaret dolayısıyla hepsini tebrik ediyoruz. Eğer anında ve çok etkin müdahaleleri olmasaydı belki bugün tablo çok daha ağır bir tablo olabilirdi. Bu çatışmaya kısa süre içinde girerek teröristlerin ölmelerine, kendilerini patlatmalarına vesile olan bir mücadele içerisinde oldular" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"22 vatandaşımız yaralandı. Bu kardeşlerimizden 3 tanesi taburcu edildi. 19'unun hastanelerde tedavisi sürüyor. Özellikle Özel Harekat Polisi ve güvenlik görevlisi olan arkadaşlarımızın göstermiş olduğu üstün kararlılık ve cesaret dolayısıyla hepsini tebrik ediyoruz. Eğer anında ve çok etkin müdahaleleri olmasaydı belki bugün çok daha ağır bir tablo olabilirdi. Bu çatışmaya kısa süre içinde girerek teröristlerin ölmelerine, kendilerini patlatmalarına vesile olan bir mücadele içerisinde oldular. Burada bu hastanede bir yaralı vatandaşımız ağır yaralı. Ama onun da inşallah kritik durumu atlatacağını ümit ediyoruz. Diğer yaralılarımızın durumları hafif. Bazıları belki birkaç gün içerisinde taburcu edilecekler. Sağlık çalışanlarımız üstün fedakarlıkla arkadaşlarımızın yaralarını tedavi etmek için büyük bir gayretle mücadele ediyorlar.

Sadece oradaki iki terörist değil, o iki teröristi oraya gönderen irade. Onları destekleyen, askeri, siyasi, lojistik destek veren ve Türkiye'nin önünü tıkamak için oyun kuranların kimler olduğunu biliyoruz. Onlara karşı mücadelemize devam edeceğiz. Bu mücadelenin en önemli yanı ise savunma sanayiinin iftihar ettiğimiz kuruluşlarından birisine karşı gerçekleştirilen bu saldırı bize bir şey öğretiyor. Türkiye, milli savunma sanayiinde daha ileri adımlar atmak mecburiyetindedir."