TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Beşiktaş\'taki Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Beşiktaş'ta bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
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Amasya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Amasya Otizm Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Vali Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve otizmli çocuklar bir araya geldi. Konuşmalarda, engelli bireylerin hayatın her alanında yer almalarını sağlamak için yapılan çalışmalar vurgulandı. Otizmli çocuklar spor gösterileri gerçekleştirdi ve mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
Trabzon'da '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' etkinlikleri kapsamında 'Dünya Çocukları Trabzon'da' konulu karma resim sergisi açıldı. Sergide, 21 ülkeden 68 eser yer alıyor. Vali Aziz Yıldırım, serginin açılışında konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Sergi, 9 Nisan Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.
MHP temsilcileri Pınarbaşı'nda 141 sandık için, Yeniden Refah Partisi temsilcileri de Yahyalı'da 99 sandık için seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilmişti. Yahyalı'da ise AK Parti adayı Esat Öztürk, Yeniden Refah Partisi adayı Veysel Ekinci'yi geçerek başkan seçilmişti.
Adana'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerde, polisler otizmli çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttı ve ekip aracına bindirdi. Etkinliğe Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü ve otizmli çocukların aileleri de katıldı. Ayrıca, özel eğitim öğretmenleri iş yerlerini ziyaret ederek otizm farkındalığı için kitap ayracı hediye etti.
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının en etkisiz ve verimsiz maçını oynadığını belirtti. Tam, rakiplerinin iyi bir çıkış yakaladığını ve puan almak istedikleri bir maç olduğunu söyledi.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığına karar verip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdullah Arvas'a verdi. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ise bu kararı halk iradesinin gasp edilmesi olarak değerlendirdi.
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