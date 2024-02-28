TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Büyükelçisi\'ni kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'yu kabul etti.
Meclisteki kabulde Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya halklarının birbirine çok benzeyen iki halk olduğunu, mesafeler uzak olsa da iki ülke vatandaşlarının gönülden ilişki kurabildiğini söyledi.
2024'ün, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü olduğunu anımsatan Kurtulmuş, bir asırlık ilişkinin, her alanda atılacak güçlü adımlar ve işbirliğiyle daha ileriye götürülmesi arzusunda olduklarını belirtti.
Japonya ile ciddi bir ticari ilişkinin bulunduğunu ve ticaret hacmini çok daha yukarılara taşımayı istediklerini dile getiren Kurtulmuş, ayrıca turizm, eğitim, yüksek teknoloji alanlarındaki işbirliğini artırmak gerektiğini ifade etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ve Japonya'nın yüksek teknolojilerde çok rahat işbirliği yapabilecek noktada olduğunu vurguladı.
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata da Japonya-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla, ikili ilişkileri daha ileriye taşımak için Türkiye'nin farklı kentlerinde kültürel etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.
Büyükelçi Katsumata, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında Japonya Temsilciler Meclisi Başkanının davetini iletti. Katsumata, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti Japonya'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını bildirdi.
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