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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te katılımcı ve güçlü bir anayasa yapma imkanı olduğunu söyledi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te katılımcı ve güçlü bir anayasa yapma imkanı olduğunu söyledi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ile iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin katılımcı ve güçlü bir anayasa yapma imkanının Meclis'te olduğunu belirterek, iyi niyetle bu konunun takipçisi olunması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, ayrıca Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltmek için Meclis'in yeni bir içtüzüğe ve çağdaş bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

02.04.2024 22:30
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TBMM Başkan Numan Kurtulmuş, "1921 Anayasası'nda olduğu gibi katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır. Yeter ki iyi niyetle bu meselenin takipçisi olalım" dedi.

TBMM Başkan Numan Kurtulmuş, milletvekilleri ile iftar programına katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etti.

Programda konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"DEMOKRASİNİN STANDARTLARINI YÜKSELTMEK..."

"Yerel seçimlerde çok sayıda siyasi parti ve aday mücadele etti ama bu mücadele büyük bir olgunluk içerisinde, seçim sonuçları da herkesin büyük bir olgunlukla kabul ettiği bir şekilde aslında Türkiye'nin demokratik standartlarının önemli bir göstergesini de ortaya koymuş oldu. Büyük bir olgunlukla gerçekleştirilen ve sonuçlarını kabul etmek bakımından tereddütsüz milletin bütün fertlerinin ayın şekilde kabul gösterdiği bu yerel seçim sonrasında, 2028 yılına kadar, 4 yıl seçimsiz bir dönemle Türkiye yönetilecek.

Önümüzdeki dönemi Türkiye demokrasisinin standartlarını yükseltmek bakımından 28. dönem Meclis'in önünde iki temel sorumluluk duruyor. Birisi, yıllardır konuştuğumuz Meclis'in yeni, demokratik, daha katılımcı ve söz haklarını genişleten, karar alma süreçlerini hızlandıran, yasama yapma kalitesini artıran yeni bir içtüzüğe kavuşması için partiler arasında diyalogla süratle bu meselenin çözülmesini ümit ve temenni ediyorum. İkinci temel özelliği ise bu dönemin; yeni, çağdaş, demokratik, kapsayıcı bir anayasayı yapmak mecburiyetidir. Türkiye'nin 150 yıllık tarihi içerisinde hep birilerinin milletten kendini üstte gördüğü, ülkeyi yönetme yetkisini kendilerinde gördüğü ve bu çerçevede anayasayı yapma işini de millete bırakmadığı, kendilerinin yaptığı birtakım darbe ürünü anayasalarla Türkiye yönetilmiştir.

Şimdi tekrar 1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır. Yeter ki iyi niyetle bu meselenin takipçisi olalım. Artık kaç kere değiştirilirse değiştirilsin 1980 ve 1960 darbelerinin o karanlık eserlerini bünyesinde taşıyan bu mevcut anayasadan Türkiye'nin sivil siyasetinin kurtulma vakti çoktan gelmiştir. Bu bir fantezi değildir, Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesi için bir zorunluluktur."

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te katılımcı ve güçlü bir anayasa yapma imkanı olduğunu söyledi - Son Dakika

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