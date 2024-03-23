TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova\'daki Terör Saldırısını Kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya Hükümetine ve Rus Halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.
TBMM Başkanı, Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Kurtulmuş'un X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya Hükümeti'ne ve Rus halkına taziyelerimi iletiyorum."
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