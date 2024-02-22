TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sri Lanka Meclis Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sri Lanka Meclis Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sri Lanka Meclis Başkanı ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Bakü'de bulunan Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, iki parlamento arasındaki işbirliğini geliştirmek için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

22.02.2024 20:29  Güncelleme: 20:30
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ikili temasları kapsamında, Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana ile görüştü.

Kurtulmuş, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana ile Bakü'de bir araya gelerek parlamentolarımız arasındaki işbirliğimizi geliştirmek için atılabilecek adımları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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