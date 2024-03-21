TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk dünyasının ve mazlum milletlerin zor şartlardan kurtulmasını temenni etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " 21 Mart'ta gelen yeni günle birlikte her şeyden evvel, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan mazlum ve mağdur milletlerin içinde bulundukları bu zor şartlardan kurtulmalarını temenni ediyoruz." dedi.
Kurtulmuş, Meclis'te, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ile üye ülkelerin kültür ve sanat elçilerinden oluşan heyeti kabul etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabulde yaptığı konuşmada, 21 Mart'ta, asırlardır çok geniş Türk coğrafyasında, Türk illerinde "bahar bayramı", "nevruz" ve "yeni gün"ün kutlandığını söyledi.
21 Mart'ın kıştan uyanışın, yeni bir güne başlayışın; baharın, bolluğun, bereketin, yeniden dirilişin ve insani olarak güzel hasletleri bir kere daha hatırlatmanın bayramı olarak kutlandığını ifade eden Kurtulmuş, "Bu vesileyle hem Türk dünyasının hem dost ve kardeş coğrafyaların hem de bütün insanlığın barış, huzur ve esenlik içerisinde yaşamasını, nevruzla birlikte gelen yeni günün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.
Türk dünyasının son yıllarda derlenip toparlanma içerisinde olduğunu belirten Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatının ciddi bir topluluk haline geldiğini, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin parlamentolar arasında yakınlaşmayı temin ettiğini, TÜRKSOY'un ise Türk devletleri arasında kültürel işbirliğinin ve Türk kültürünün yaygınlaştırılması bakımından önemli hizmetler gördüğünü dile getirdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:
" Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan bu coğrafyada yer alan Türk Devletler Topluluğunun gelişmesi, aralarındaki ticari, ekonomik, siyasi, teknolojik, kültürel işbirliklerini artırması dünya barışı için önemli bir teminatıdır. Çünkü dünyanın bu kadar büyük problemler yaşadığı, büyük çatışmaların, gerilimlerin yaşandığı bir dönemde dünyanın tam da ortasında yer alan Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerin işbirliğinin dünya barışına katkısı olacağını düşünüyoruz. Yeni bir gün, yeni bir başlangıç olarak kabul ettiğimiz bugünde, dünyanın içinde bulunduğu sorunlarından kurtulabilmesi için temennilerimizi ifade ediyoruz."
"Mazlum ve mağdur milletlerin, zor şartlardan kurtulmalarını temenni ediyoruz"
İsrail'in saldırıları sonucu Filistinlilerin soykırım boyutlarına varan büyük bir katliam yaşadığını ifade eden Kurtulmuş, Türk dünyası olarak Filistin topraklarındaki vahşetin karşısında, Filistinlilerin yanında durduklarını; yapılanların da vahşet olduğunu bir kere daha hatırlatmak istediklerini vurguladı.
Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"21 Mart'ta gelen yeni günle her şeyden evvel, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan mazlum ve mağdur milletlerin, içinde bulundukları bu zor şartlardan kurtulmalarını temenni ediyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a kadar çok geniş coğrafyalarda yaşanan zulümlerin, haksızlıkların, baskıların ortadan kaldırılmasını temenni ediyoruz. Bunun için de insanlık aleminin insani değerler etrafında, bütün insanların yaratılışta eş olduğu anlayışıyla bir araya gelmesini ve bu sorunların çözülebilmesini ümit ediyoruz.
İnsanlığın en temel hususiyetlerinden birisi, zalime 'sen zalimsin' diyerek zulmü önleyebilmek, mazlumun da elinden tutabilmektir. İnsanlığın, bu kabiliyetini yitirmemesini ümit ederiz. Türk dünyasının insanları olarak dünyanın her yerindeki mazlum milletlerle dayanışma ve işbirliği içerisinde olmayı sürdüreceğiz."
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