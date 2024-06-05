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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Kurulu için Bakü'ye gitti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Kurulu için Bakü\'ye gitti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer ülke parlamentolarının meclis başkanlarıyla görüşecek ve TÜRKPA Dönem Başkanlığını Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya devredecek.

05.06.2024 20:09
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş ile MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmud Rıdvan Nazırlı, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Bakü'ye geldi.

"Türk Dünyası için Yeşil Ufuklar: Yeşil Gündemin Gerçekleştirilmesinde Parlamentoların Rolü" temasıyla Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenecek TÜRKPA 13'üncü Genel Kurulu'na katılacak Kurtulmuş, Genel Kurul toplantısı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TÜRKPA üyesi ülke parlamentolarının meclis başkanlarıyla görüşmesine iştirak edecek.

Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisindeki Asamble Konseyi ve TÜRKPA 13'üncü Genel Kurulu toplantılarında hitap edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Asamble Konseyi Toplantısı'nda, 28 Nisan 2023'ten bu yana TBMM Başkanı tarafından yürütülen TÜRKPA Dönem Başkanlığını, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya devredecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Kurulu için Bakü'ye gitti - Son Dakika

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