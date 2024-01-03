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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TRMOTOR Genel Müdürü Osman Saim Dinç ile TUSAŞ Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kurtulmuş, kabulde, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve bir süre önce ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren insansız savaş uçağı ANKA - 3, milli muharip uçak KAAN, HÜRJET, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY ve devam eden projeler hakkında TUSAŞ heyetinden bilgi aldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, iftihar duyulan savunma sanayii projelerinin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azalttığını belirterek, emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlar ile bu projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
03.01.2024 - 17:14,
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TRMOTOR Genel Müdürü Osman Saim Dinç ile TUSAŞ Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kurtulmuş, kabulde, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve bir süre önce ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren insansız savaş uçağı ANKA - 3, milli muharip uçak KAAN, HÜRJET, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY ve devam eden projeler hakkında TUSAŞ heyetinden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iftihar duyulan savunma sanayii projelerinin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azalttığını belirterek, emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlar ile bu projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Numan Kurtulmuş, Türkiye, TUSAŞ, Politika, Güncel, Son Dakika

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