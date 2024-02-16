TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa\'da taşkın yaşanan kırsal mahalleleri ziyaret etti

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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle taşkın yaşanan Haliliye ilçesindeki kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bozdağ beraberinde Vali Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve İbrahim Eyyüpoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin ile Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile kentteki sağanak sonrası taşkın yaşanan Kaynaklı, Yarımsu ve İkiağız kırsal mahallelerinde incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretinde vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Bozdağ, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şıldak ise yerel yönetimlerin de katkıları ile devletin tüm imkanlarını mağdur vatandaşlar için seferber ettiklerini belirtti.

Haliliye ilçesinin taşkınlardan en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun can kaybımız ve yaralımız yok. Su baskını ve taşkın olaylarının meydana geldiği kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızı dinledik. Devletimiz sahada ve vatandaşının yanındadır. Ekiplerimiz, ilk günden itibaren hızlı bir çalışma temposuyla vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. Şu anda hasar ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Yine tarımsal alanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan zayiatında tespitler sürüyor. Gerekli çalışmaların takipçisiyiz. Taşkınlarda zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun."