TBMM\'de Çalışma Takvimi Düzenlendi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da AK Parti'nin Meclis'in gündemi ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.

Kabul edilen önergeyle, gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümünde bulunan 290 sıra sayılı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi birinci sıraya alındı. Bu bölümde yer alan diğer işlerin sırası da buna göre yeniden düzenlendi.

"ÇERÇEVE YASA" TEKLİFİ İÇİN ÜÇ GÜNLÜK ÇALIŞMA TAKVİMİ

Genel Kurul'un bugünkü birleşiminde 290 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışması kararlaştırıldı. Teklifin görüşmelerinin bugün tamamlanamaması halinde çalışmalar 11 Ağustos Salı günü, Salı günü de tamamlanamaması halinde ise 12 Ağustos Çarşamba günü teklifin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar sürdürülecek.

"Çerçeve Yasa" teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM'nin tatile girmesi öngörülüyor.