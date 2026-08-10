TBMM'de Çalışma Takvimi Düzenlendi
TBMM, milli dayanışma yasası için yeni çalışma takvimi belirledi; görüşmeler 11-12 Ağustos'ta devam edecek.
Haber: Erva GÜN- Berfin BAYIR
(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bugün tamamlanamaması halinde görüşmeler, 11 Ağustos Salı ve 12 Ağustos Çarşamba günü sürdürülecek.
Kaynak: ANKA
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