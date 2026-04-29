TBMM'de sosyal medya düzenlemesi görüşülürken CHP ve DEM'den Doku önergesi

TBMM Genel Kurulu, sosyal medya düzenlemeleri ve doğum izni artışını içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam etmek üzere toplandı. Görüşmeler öncesinde CHP ve DEM Parti, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin araştırma önergesi verdi. CHP'li Gülizar Biçer Karaca, konuşmasında Doku'nun ablasının mesajını okuyarak, kardeşinin mezar taşına kavuşması için Meclis'ten destek istedi.

Karaca, 2022'de Tunceli'de yaptıkları araştırmada bugün tutuklanan şüphelilerle ilgili soruşturma taleplerinde bulunduklarını ancak beş yıldır intihar iddiasında ısrar edildiğini söyledi. Ulusal Kriminoloji Raporu'nun intihar olmadığını belirttiğini, buna rağmen ailenin avukatı hakkında soruşturma açıldığını ifade etti. Ayrıca, Zeynal'ın cep telefonunun Emniyet'e gönderildiğini, bir buçuk yıl sonra suç unsuru bulunmadığı belirtilirken ikinci incelemede suç unsurları tespit edildiğini, hastane kayıtlarının Emniyet'e ulaşmasına rağmen savcılığa teslim edilmediğini, olaydan iki gün sonra bir kişinin 155'i arayarak kameraların yönünün değiştirilmesini istediğini, valinin delil toplama yetkisi olmamasına rağmen sim kartı alıp Ankara'ya gönderdiğini, Zeynal'ın ailesinin Antalya'da beş yıldızlı otele götürülmesinde Emniyet müdürlerinin rol oynadığını iddia etti. Karaca, bu konuların araştırılması gerektiğini vurguladı. AKP ve MHP oylarıyla önergeler reddedildi.