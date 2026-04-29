TBMM'de sosyal medya düzenlemesi görüşülürken CHP ve DEM'den Doku önergesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 02:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, sosyal medya düzenlemeleri ve doğum izni artışını içeren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. CHP ve DEM Parti, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili araştırma önergesi verdi ancak AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, sosyal medya düzenlemeleri ve doğum izni artışını içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam etmek üzere toplandı. Görüşmeler öncesinde CHP ve DEM Parti, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin araştırma önergesi verdi. CHP'li Gülizar Biçer Karaca, konuşmasında Doku'nun ablasının mesajını okuyarak, kardeşinin mezar taşına kavuşması için Meclis'ten destek istedi.

Karaca, 2022'de Tunceli'de yaptıkları araştırmada bugün tutuklanan şüphelilerle ilgili soruşturma taleplerinde bulunduklarını ancak beş yıldır intihar iddiasında ısrar edildiğini söyledi. Ulusal Kriminoloji Raporu'nun intihar olmadığını belirttiğini, buna rağmen ailenin avukatı hakkında soruşturma açıldığını ifade etti. Ayrıca, Zeynal'ın cep telefonunun Emniyet'e gönderildiğini, bir buçuk yıl sonra suç unsuru bulunmadığı belirtilirken ikinci incelemede suç unsurları tespit edildiğini, hastane kayıtlarının Emniyet'e ulaşmasına rağmen savcılığa teslim edilmediğini, olaydan iki gün sonra bir kişinin 155'i arayarak kameraların yönünün değiştirilmesini istediğini, valinin delil toplama yetkisi olmamasına rağmen sim kartı alıp Ankara'ya gönderdiğini, Zeynal'ın ailesinin Antalya'da beş yıldızlı otele götürülmesinde Emniyet müdürlerinin rol oynadığını iddia etti. Karaca, bu konuların araştırılması gerektiğini vurguladı. AKP ve MHP oylarıyla önergeler reddedildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 02:57:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.