Bahçeli ile DEM Parti arasında samimi selamlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli ile DEM Parti arasında samimi selamlaşma

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Çerçeve yasa" teklifini görüşmek üzere toplanan TBMM'de, parti genel başkanlarının Genel Kurul'a katılmak üzere gelmesi nedeniyle kuliste hareketli anlar yaşandı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar kuliste oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere saat 11.00'de toplandı. 

Teklifin görüşmelerine katılmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile  İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da geldi. İYİ Parti'nin grup önerisinin görüşülmesinden sonra saat 12.20 sıralarında TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma 15 dakika ara verdi. Bu sırada Devlet Bahçeli kulise geçerek kurmaylarıyla oturumun başlamasını bekledi. 

Bahçeli ile <a class='keyword-sd' href='/dem-parti/' title='DEM Parti'>DEM Parti</a> arasında samimi selamlaşma

DEM PARTİLİLER BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI

Bu arada Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemek üzere kulise DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile diğer DEM Partili kurmaylar geldi. Bakırhan, Hatimoğulları, Buldan ve Sancar, Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bölüme yönelerek Bahçeli ile tokalaştı. Pervin Buldan, Bahçeli'ye "Nasılsınız? Hayırlı olsun. Selam vermek istedik" dedi. Selamlaşmanın ardından DEM Partililer Genel Kurul'a geçerken, MHP lideri de kurmaylarıyla birlikte Genel Kurul Salonu'na girdi. 

Öte yandan Bahçeli kuliste otururken, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da Bahçeli'nin yanına giderek selamlaştı.

Kaynak: ANKA

Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli, Mithat Sancar, Pervin Buldan, İmralı Heyeti, DEM Parti, Partiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli ile DEM Parti arasında samimi selamlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakkı Bulut Hakkı Bulut:
    tebrikler bahçeli Allah senden razı olsun inşallah 4 4 Yanıtla
  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Ne günlere kaldık. Şaka gibi 4 2 Yanıtla
  • Mustafa Temizer Mustafa Temizer:
    Bu günleri de mi görecektik?.... 2 2 Yanıtla
  • ismail akca ismail akca:
    Yakışır Bahçeli.Nerden nereye geldin. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Afyonkarahisar’da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev

17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 20:36:43. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçeli ile DEM Parti arasında samimi selamlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.