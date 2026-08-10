Bahçeli ile DEM Parti arasında samimi selamlaşma

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere saat 11.00'de toplandı.

Teklifin görüşmelerine katılmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da geldi. İYİ Parti'nin grup önerisinin görüşülmesinden sonra saat 12.20 sıralarında TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma 15 dakika ara verdi. Bu sırada Devlet Bahçeli kulise geçerek kurmaylarıyla oturumun başlamasını bekledi.

DEM PARTİLİLER BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI

Bu arada Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemek üzere kulise DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile diğer DEM Partili kurmaylar geldi. Bakırhan, Hatimoğulları, Buldan ve Sancar, Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bölüme yönelerek Bahçeli ile tokalaştı. Pervin Buldan, Bahçeli'ye "Nasılsınız? Hayırlı olsun. Selam vermek istedik" dedi. Selamlaşmanın ardından DEM Partililer Genel Kurul'a geçerken, MHP lideri de kurmaylarıyla birlikte Genel Kurul Salonu'na girdi.

Öte yandan Bahçeli kuliste otururken, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da Bahçeli'nin yanına giderek selamlaştı.