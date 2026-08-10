Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi - Son Dakika
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Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi

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Antalya'da cami tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kişinin 55 yaşındaki Mehmet Asal olduğu öğrenilirken, olayı haber alarak gelen eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da cami tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayı haber alarak gelen şahsın eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu.

Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi

KAPI AÇILINCA ÖLÜ HALDE BULDULAR

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Adnan Selekler Caddesi ile 3096 sokak kesişiminde bulunan Yenidoğan Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde caminin lavabo kısmına gelen vatandaşlar kapının açılmaması üzerine durumu cami görevlisine bildirdi. 

Güçlükle kapıyı açan vatandaşlar içendi bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde isminin Mehmet Asal (55) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi

Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından Asal'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi

EŞİ VE OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mehmet Asal'ın sabah saatlerinde 07 AYM 804 plakalı otomobili ile evden çıktığı öğrenilirken, olayı haber alarak gelen eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu. Cami avlusunda gözyaşı döken Asal'ın eşini oğlu sakinleştirmeye çalıştı.

Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Kaynak: İHA

Antalya, Polis, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Korhan KAYHAN Korhan KAYHAN:
    Allah rahmet eylesin bütün insanlara hayırlı ölümler ver Ya Rabbim 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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