TBMM'de Kadın Cinayetleri Tartışması

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda kadın cinayetlerinin araştırılmasına yönelik önerge görüşülürken tansiyon yükseldi. AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İstanbul Sözleşmesi yerine zihniyet dönüşümüne vurgu yapıp Avrupa'dan şiddet verilerini örnek gösterirken, DEM Parti milletvekilleri, "Kadınlar öldürülüyor, ne hikaye anlatıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

DEM Parti Grubu'nun kadın cinayetlerindeki artışın yapısal nedenlerinin araştırılması amacıyla verdiği grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışmalara neden oldu. AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İstanbul Sözleşmesi eleştirilerine Avrupa'dan örneklerle yanıt verirken, muhalefet milletvekilleri "Kadınlar öldürülüyor, cevap ver" diyerek tepki gösterdi.

"İstanbul Sözleşmesi çatısı altında dönüp durdunuz"

Önerge üzerine AK Parti Grubu adına söz alan Fatma Öncü, muhalefetin eleştirilerini hedef alarak, "Kimi devenin boynuyla örnek verdi, kimi hemen araya bir de umut hakkını sıkıştırayım dedi, kimi de tekdüze, her dönem söylenen İstanbul Sözleşmesi çatısı altında dönüp durdu" dedi. 2002 yılından itibaren bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını savunan Öncü, "İstanbul Sözleşmesi'nin ana çerçevesi ne arkadaşlar? Önleyici, koruyucu, cezalandırıcı tedbirler. 6284'te olmayan ne arkadaşlar, söyler misiniz?" diye sordu.

Öncü"nün sözlerine tepki gösteren DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, "İstanbul Sözleşmesi'nden sonra kadın cinayetleri yüzde 50 arttı ne hikaye anlatıyorsun. Oran vereceksen bu oranı ver" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Öncü, Avrupa ülkelerindeki şiddet verilerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'da yılda 134 bin kadın şiddetten dolayı şikayette bulunuyor, tam 140 kadın 2005 yılında cinayete maruz kaldı. İtalya'ya gelelim, 48 bin 350 kadın katledildi, Hollanda'da 6 bin kişi, İspanya'da 8 bin kişi, İsviçre gibi en gelişmiş ülkede bile yüzde 17 artış var. Dolayısıyla, İstanbul Sözleşmesi değil, zihniyet dönüşümünü gerçekleştireceğiz."

"Siyasete malzeme yaparak çözemezsiniz"

Kadın cinayetleri ve şiddetle mücadele için ayrılan bütçeye dikkat çeken Öncü, "Biz 2026'da bu alanda 8 milyar bütçe ayırdık. Bugüne kadar Aile Bakanlığı 287 milyar bütçe ayırdı. Bu toplumsal bir sorumluluk, bunu siyasete malzeme yaparak çözemezsiniz" dedi.

Bu sözler üzerine DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu, "Ne malzemesi? Kadınlar öldürülüyor, cevap ver. Ayıptır ya! Neyi alkışlıyorsunuz?" diye seslenirken, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, "İktidarın kadın felsefesi size malzeme gibi mi geliyor?" sorusunu yöneltti.

Öneri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Tartışmaların ardından Fatma Öncü, "Biz çözeceğiz biz, biz çözeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı. DEM Parti'nin kadın cinayetlerinin araştırılmasına yönelik önerisi, yapılan oylama sonucunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.